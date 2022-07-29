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    • Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане 30 июля – 1 августа

    29 Июля 2022 15:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 30 июля – 1 августа 2022 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «С прохождением атмосферных фронтальных разделов, по территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, который обусловит дожди с грозами и выпадением града: на севере, востоке и юге страны временами пройдут сильные дожди, усилится ветер. На севере республики ночью столбики термометров опустятся до +7+12°С, дневные температуры воздуха на севере +15+25°С, на западе +30+35°С, в центре и на востоке страны +20+28°С, а на юге, юго-востоке Казахстана +22+33°С», - говорится в прогнозе синоптиков.


    #Казгидромет #Погода
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