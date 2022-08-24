Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане 25-27 августа

    24 Августа 2022, 12:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О понижении температуры в северных областях республики сообщили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    В западных и южных регионах республики сохраняется солнечная и жаркая погода. В северных, центральных и восточных регионах страны погоду обусловит ложбина северного циклона, с которой ожидаются дожди с грозами и усилением ветра, к концу недели в северных регионах ожидается понижение температуры воздуха.

    Дневные температуры воздуха на западе Казахстана сохранятся в пределах +27+38°С, на северо-западе республики ожидается понижение температуры воздуха от +25+32°С до +20+28°С, на севере понижение от +22+27 до +18+23°С, основной фон температуры в центре и на востоке страны +18+28°С, на юге +28+35°С, юго-востоке +20+30°С.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая