Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане 25-27 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О понижении температуры в северных областях республики сообщили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

В западных и южных регионах республики сохраняется солнечная и жаркая погода. В северных, центральных и восточных регионах страны погоду обусловит ложбина северного циклона, с которой ожидаются дожди с грозами и усилением ветра, к концу недели в северных регионах ожидается понижение температуры воздуха.

Дневные температуры воздуха на западе Казахстана сохранятся в пределах +27+38°С, на северо-западе республики ожидается понижение температуры воздуха от +25+32°С до +20+28°С, на севере понижение от +22+27 до +18+23°С, основной фон температуры в центре и на востоке страны +18+28°С, на юге +28+35°С, юго-востоке +20+30°С.



