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    Дожди и похолодание ожидаются в ближайшие три дня в Казахстане

    23 Сентября 2022, 12:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Северо-западный циклон будет оказывать влияние на западные регионы Казахстана, а затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальную территорию страны, вызывая на своем пути дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «25 сентября на западе, 26 сентября на северо-западе и севере ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра и град. В начале следующей недели в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (переход дождя в мокрый снег). На юго-востоке Казахстана кратковременные дожди с грозами ожидаются только в горных и предгорных районах», - говорится в сообщении синоптиков.

    Температура воздуха будет понижаться: на западе страны днем от 22-33 до 9-22 тепла, на северо-западе от 25-32 до 10-23 тепла, на севере от 23-30 до 5-20 тепла, в центре от 22-32 до 20-28 тепла, в Кызылординской области от 30-35 до 17-25 тепла. На юго-востоке и крайнем юге страны температура воздуха сохранится в пределах 25-35 тепла.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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