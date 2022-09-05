Дожди и похолодание ожидаются на большей части РК в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 6-8 сентября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов, на большей части республики пройдут дожди, 6 сентября в Мангистауской , 7 сентября в Северо-Казахстанской областях – сильные дожди с грозами, шквалистым усилением ветра, градом. Также ожидается понижение температуры воздуха в северной половине страны: ночью до 5-13, днем до 15-23 тепла, а в южной половине ночью до 10-23, днем до 20-35 тепла.



