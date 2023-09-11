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    13:39, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Дожди и мокрый снег ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12-14 сентября на большей части республики по-прежнему сохраняется неустойчивая погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в Казахстане пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. 12 сентября на северо-западе, севере, в центре и на востоке страны ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока республики в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

    На северо-западе небольшое повышение температуры воздуха днем от 13-23 до 15-25 тепла, на севере от 10-15 до 12-17 тепла, в центре от 10-23 до 12-23 тепла, основной фон температуры воздуха на западе днем 18-25 тепла, на юге 22-30 тепла, на юго-востоке страны 18-27, в горных районах 7-12 тепла.


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