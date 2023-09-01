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    Дожди и мокрый снег ожидаются на севере и в центральной части Казахстана

    1 Сентября 2023, 01:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 1 сентября с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке ожидаются сильные дожди, в горах на юго-востоке ожидаются осадки в видя дождя, мокрого снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Лишь на западе Казахстана, а также юго-западе страны ожидается ясная погода без осадков. По республике ожидаются грозы, порывистый ветер, град. На юго-западе, юге страны - пыльная буря, на юго-востоке - шквал. На северо-западе, севере, юго-востоке Казахстана ожидается туман.

    В Жамбылской, на востоке, юге, в центре Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке, юге Атырауской, на западе Актюбинской, на севере Западно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В центре Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, северо-западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На юге Павлодарской, Карагандинской, области Улытау, на западе, севере области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

    Ранее сообщалось, что в этом году осень в Казахстане наступит в календарные сроки. В первые сентябрьские дни на большей части Казахстана сохранятся дожди, временами сильные, ожидается порывистый ветер, а также грозы, град.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Регионы Казахстана Погода Природа
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