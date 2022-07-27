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    Дожди и грозы пройдут в большинстве городов Казахстана 27 июля

    27 Июля 2022, 00:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Переменную облачность, дождь, грозу и ветер прогнозируют в большинстве городов Казахстана 27 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днем 30-32 жары. На севере области ожидается гроза, на юге сильная жара до 38 градусов.

    В Актобе переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 25-27 тепла. По области ожидаются гроза, град.

    В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днем 32-34 жары.

    В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 34-36 жары.

    В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 33-35 жары.

    В Кокшетау переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 28-30 тепла. По области ожидается гроза, град.

    В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днем 40-42 жары.

    В Костанае переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 25-27 тепла. По области ожидаются гроза, град, шквал.

    В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днем 35-37 жары.

    В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 32-34 жары. По области ожидается гроза.

    В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 30-32 жары. По области ожидается гроза.

    В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 30-32 жары. На юге области ожидается сильная жара до 36 градусов.

    В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 37-39 жары.

    В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днем 40-42 жары.

    В Туркестане ясно, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 градусов тепла, днем 37-39 жары.

    В Уральске переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 29-31 тепла. По области ожидаются гроза, град.

    В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 28-30 тепла.

    В Нур-Султане переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 31-33 жары.

    В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 23-25 градусов тепла, днем 36-38 жары.

    В Шымкенте ясно, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 24-26 градусов тепла, днем 37-39 жары.

    Ранее сообщалось, что в 11 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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