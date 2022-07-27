27 Июля 2022 00:15

Дожди и грозы пройдут в большинстве городов Казахстана 27 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Переменную облачность, дождь, грозу и ветер прогнозируют в большинстве городов Казахстана 27 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днем 30-32 жары. На севере области ожидается гроза, на юге сильная жара до 38 градусов.

В Актобе переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 25-27 тепла. По области ожидаются гроза, град.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днем 32-34 жары.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 34-36 жары.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 33-35 жары.

В Кокшетау переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 28-30 тепла. По области ожидается гроза, град.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днем 40-42 жары.

В Костанае переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 25-27 тепла. По области ожидаются гроза, град, шквал.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днем 35-37 жары.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 32-34 жары. По области ожидается гроза.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 30-32 жары. По области ожидается гроза.

В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 30-32 жары. На юге области ожидается сильная жара до 36 градусов.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 37-39 жары.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днем 40-42 жары.

В Туркестане ясно, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 градусов тепла, днем 37-39 жары.

В Уральске переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 29-31 тепла. По области ожидаются гроза, град.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 28-30 тепла.

В Нур-Султане переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 31-33 жары.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 23-25 градусов тепла, днем 36-38 жары.

В Шымкенте ясно, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 24-26 градусов тепла, днем 37-39 жары.

Ранее сообщалось, что в 11 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.