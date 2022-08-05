Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.08

    rub/kzt 7.92 cny/kzt 70.46
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Дожди и грозы ожидаются в выходные дни в Казахстане

    5 Августа 2022 11:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоды в Казахстане на 6-8 августа сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в предстоящие дни на западе и северо-западе Казахстана ожидается погода без осадков. На остальной части страны вот уже продолжительный период погоду определяет южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. Здесь прогнозируется преимущественно дождливая погода – пройдут кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром: в центре, на севере, юге и юго-востоке республики возможны сильные дожди, град, шквалистый ветер.

    Температурный фон особых изменений не претерпевает: днем на западе ожидается +30+37°С, на юго-западе +27+37°С, на северо-западе +27+35°С, на севере, востоке +22+30, в центре +20+28, на юге, юго-востоке страны в пределах +30+35°С, в горных районах около +25°С.
    #Казгидромет #Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дожди и грозы ожидаются 6 августа на юге и востоке Казахстана
    Штормовая погода ожидается в трех областях Казахстана
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 5 августа в Алматы и Петропавловске
    Ливни накроют 5 августа центр и горные районы Казахстана
    Популярное
    1 Назначили нового акима Петропавловска
    2 Мужчина с ножом напал на женщину в автобусе в Алматы
    3 Январские события: приговор осужденному за фейк костанайцу оставили без изменения
    4 США объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян
    5 Мужчина пытался уехать на крыше поезда из Алматы в ЗКО