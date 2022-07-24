Дожди и грозы ожидаются в восточных и западных регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Осадки в виде дождей и гроз прогнозируют на севере, востоке и западе Казахстана 24 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днем 27-29 тепла. По области ожидаются гроза, град.

В Актобе переменная облачность, дождь, гроза, ветер 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 29-31 тепла. По области ожидается гроза, на юге сохраняется сильная жара до 35 градусов.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 29-31 тепла. По области ожидается гроза.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 30-32 жары. На севере, востоке области сохраняется сильная жара до 41-43 градусов.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 27-29 тепла.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 25-27 тепла.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градусов тепла, днем 40-42 жары. На большей части области ожидается очень сильная жара до 40-43 градусов.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 29-31 тепла.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 26-28 градусов тепла, днем 39-41 жары. В центре области ожидается пыльная буря, на большей части сильная жара до 44 градусов.

В Павлодаре переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 24-26 тепла. По области ожидается гроза.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 24-26 тепла.

В Семее переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 28-30 тепла. По области ожидаются гроза, град, на юге сильная жара до 35 градусов.

В Талдыкоргане ясно, без осадков. Температура воздуха ночью 19-21 градус тепла, днем 37-39 жары.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус тепла, днем 38-40 жары. На западе, юге области сохраняется очень сильная жара до 44 градусов.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 27-29 градусов тепла, днем 37-39 жары.

В Уральске переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 28-30 тепла. По области ожидаются гроза, град, шквал.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, дождь, гроза, ветер 5-10, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 26-28 тепла. По области ожидаются гроза, град, шквал.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 27-29 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 22-24 градуса тепла, днем 36-38 жары.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 27-29 градусов тепла, днем 40-42 жары.

Ранее сообщалось, что в 13 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.