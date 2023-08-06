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    Дожди и грозы ожидаются в большинстве городов Казахстана

    6 Августа 2023, 01:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 6 августа сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди и грозы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, лишь на западе Казахстана ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер, на юге страны с пыльной бурей. На севере Казахстана в ночные и утренние часы ожидается туман, днем на севере, в центре страны – град.

    Днем в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях, в области Жетысу, на юге, западе Актюбинской области сохраняется сильная жара 35-39°С, на юге, северо-западе Мангистауской области сохраняется сильная жара 38-41°С.

    Днем на юге области Жетысу, на востоке, в центре Алматинской области сохраняется очень сильная жара 40-42°С.

    В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, на западе, востоке Северо-Казахстанской областях, на юге, востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на юге Костанайской, в центре, на юге Актюбинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Напомним, в трех мегаполисах и 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Регионы Казахстана Погода Природа
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