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Дожди и грозы ожидаются на выходные в Казахстане
3 Июня 2022 12:58

Дожди и грозы ожидаются на выходные в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов 4-6 июня ожидается неустойчивый характер погоды практически на всей территории республики. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Казахстане пройдут дожди, 5 июня на востоке и в центре республики ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града.

Но, несмотря на это, особых изменений в температурном фоне не ожидается, на западе 22-33 тепла, на юго-западе 29-37 тепла, на северо-западе колебание от 15-25 до 20-33 тепла, на севере, востоке и в центре страны днем столбики термометров повысятся до 15-26 градусов тепла, а на юге республики – 27-37 тепла, на юго-востоке Казахстана 22-32 градусов тепла.


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