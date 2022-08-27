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    Дожди и грозы ожидаются на севере и востоке Казахстана 27 августа

    27 Августа 2022 01:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 27 августа 2022 года опубликовал Казгидромет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП.

    Погоду в северных, восточных регионах страны будет определять ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты, с которыми пройдут дожди, грозы. На остальной территории РК по-прежнему господствует отрог обширного антициклона, сохраняя малооблачную и сухую погоду. Местами по республике ожидается усиление ветра.

    На большей части Кызылординской, Туркестанской, на западе, востоке Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской областей ожидается сильная жара.

    В городе Нур-Султане ожидается переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 25-27 тепла.

    В городе Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 26-28 тепла.

    В городе Шымкенте будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 31-33 тепла.

    Ранее сообщалось, что ш тормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и семи областях Казахстана.


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