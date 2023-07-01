Дожди и грозы ожидаются на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 июля большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются дожди с грозами. Лишь на севере, юге, в центре республики – погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, на большей части страны сохраняется усиление ветра, на западе страны - град, шквал, на севере, в центре Казахстана ночью и утром - туман, на юге – днем пыльная буря.

На большей части Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, на юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, востоке Кызылординской, на юге Карагандинской, Костанайской областей, области Жетысу и области Улытау, на востоке, юге Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В центре Кызылординской, Атырауской областей сохраняется, на большей части области Жетысу, Алматинской области ожидается высокая пожарная опасность.