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    Дожди и грозы ожидаются на большей части Казахстана

    1 Июля 2023, 01:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 июля большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются дожди с грозами. Лишь на севере, юге, в центре республики – погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По данным синоптиков, на большей части страны сохраняется усиление ветра, на западе страны - град, шквал, на севере, в центре Казахстана ночью и утром - туман, на юге – днем пыльная буря.

    На большей части Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, на юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, востоке Кызылординской, на юге Карагандинской, Костанайской областей, области Жетысу и области Улытау, на востоке, юге Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В центре Кызылординской, Атырауской областей сохраняется, на большей части области Жетысу, Алматинской области ожидается высокая пожарная опасность.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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