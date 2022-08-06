Дожди и грозы ожидаются 6 августа на юге и востоке Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юге и востоке страны 6 августа пройдут дожди, днем в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Н а на остальной части РК погода преимущественно без осадков. На юге республики ожидается шквал, ночью и утром на севере - туман.

Днем в горных районах Жамбылской областей ожидается сильный дождь.

Днем в Атырауской, Жетысуской областях сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на севере Атырауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



