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    • Дожди и грозы ожидаются 4 августа на юге, востоке и в центре страны

    4 Августа 2022 03:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана 4 августа по-прежнему будет находиться в зоне атмосферных фронтов, которые, смещаясь с севера на юг, на юге, востоке, в центре и в горных районах вызовут дожди, грозы, порывистый ветер, а в горных районах юга, днем юго-востока - сильные дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Ночью и утром на севере, северо-западе республики ожидается туман. Лишь на западе и севере страны с отрогом антициклона ожидается погода без осадков.

    В горных районах Жамбылской, днем Жетысуской областей ожидается сильный дождь.

    Днем в Западно-Казахстанской и Атырауской областях ожидается сильная жара. На большей части Кызылординской, на юге Абайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    Ранее штормовое предупреждение объявили в шести регионах Казахстана.
    #Казгидромет #Погода
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