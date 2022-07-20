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    Дожди и грозы ожидаются 20 июля в Казахстане

    20 Июля 2022, 00:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ложбина северо-западного циклона принесет дожди с грозами и усилением ветра на большей части РК, на северо-западе страны ожидается град, на юго-западе и юге – пыльная буря. И только на южные и юго-восточные регионы Казахстана сохранит свое влияние отрог антициклона – ожидается погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», на большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, на юге Атырауской, юго-западе Западно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на большей части Туркестанской, Мангистауской, Актюбинской, Улытауской, на западе Алматинской, Жетысуской, юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, юго-западе Акмолинской областей ожидается сильная жара.

    Днем на большей части Кызылординской, Жамбылской, на юге Мангистауской, Улытауской областей ожидается очень сильная жара.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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