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    Дожди и град прогнозируют синоптики в ближайшие три дня в РК

    17 Августа 2022 12:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 18-20 августа 2022 года опубликовал Казгидромет, передает МИА «Казинформ».

    В ближайшие дни на западные, северные, восточные регионы страны окажут влияние атмосферные фронты. Вместе с ними пройдут дожди: 19-20 августа на востоке области сильные дожди, возможно с выпадением града, а на остальной части республики характер метеоусловий не изменится – на фоне высокого атмосферного давления сохранится погода без осадков. В северной половине Казахстана ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2°С.

    Понижение температуры воздуха на западе ночью от +18+26 до +12+23°С, днем от +30+38 до +27+35°С, на юге ночью от +13+20, до 10+17°С, днем от +28+33, до +22+28 °С, на юго-востоке страны от +12+18, до 8+15 °С, днем от +25+30, до +18+23°С, на севере, северо-западе, востоке, в центре республики основной фон ночью +2+10°С, днем +13+18, на юге +23°С.
    #Казгидромет #Погода
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