Дожди и град прогнозируют синоптики на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — На большую часть территории Казахстана по-прежнему будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы. В связи с этим сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами. На юге и севере страны ожидаются сильный дождь, град и шквальный ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западе, северо-востоке страны погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге — пыльная буря.

На большей части Акмолинской области ожидается гроза, на севере, западе области град, а при грозе усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, на западе области пыльная буря, на западе, востоке, в горных районах усиление ветра 17-22 м/с.

В Туркестанской области временами ожидаются гроза, шквал, в горных районах град, на западе, севере пыльная буря, на севере, западе, в горных районах усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, в северной половине усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере юге в центре Атырауской области усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Маныстауской области ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза, на северо-западе области усиление ветра 18 м/с.

На западе, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, на западе, востоке усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, юге, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, днем на юго-востоке области шквал, ночью и утром на западе, юге, севере области туман, днем на юго-востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-востоке, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на северо-востоке, в центре усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, утром и днем на юге, в центре гроза, шквал, днем на севере области пыльная буря.

На юге, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юге Карагандинской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской, на юге, востоке Актюбинской, на западе Атырауской, на западе, востоке Карагандинской, на юго-востоке Туркестанской, Жамбылской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.