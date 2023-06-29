Дожди, грозы и жара ожидаются в июле в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в июле средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы - 18-20 градусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», в первой декаде прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от 10-15 до 17-22 тепла, днем – от 17-22 до 25-30 градусов.

В начале второй декады предполагается понижение температуры ночью от 17-22 до 10-15 градусов, днем - от 28-33 до 20-25 тепла. В конце декады столбик термометра пойдет вверх.

В начале третьей декады ожидается ночью до 15-20 тепла, днем - до 25-30 градусов. Затем снова похолодает ночью до 8-13, днем - до 19-24 градусов. В конце декады станет теплее: ночью – 13-18, днем – 24-29 градусов.

Количество осадков за месяц ожидается больше нормы. При этом норма составляет 56-81 мм.

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 метров в секунду прогнозируются часто в течение месяца.