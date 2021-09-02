Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 3 сентября на севере Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с. В Петропавловске днем 3 сентября ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем 3 сентября на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На северо-западе области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, южный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Уральске 3 сентября временами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

3 сентября на западе и центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Атырау 3 сентября временами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем 3 сентября на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ночью на северо-западе области, днем на северо-востоке, в центре области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на западе, северо-востоке области - 15-20 м/с. В Актау днем 3 сентября ожидаются пыльная буря, ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

3 сентября на юго-востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на юго-востоке области - порывы 15-20 м/с. Ночью и утром на севере области ожидается туман. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 3 сентября на западе Костанайской области ожидается ветер южный, 15-20 м/с. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

3 сентября в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный, 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 3 сентября на юге Актюбинской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный ночью на западе области, днем на большей части - порывы 15-20 м/с. На большей части сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Актобе днем 3 сентября - ветер юго-восточный, южный, порывы 15-20 м/с.

Днем 3 сентября, сутки 4-5 сентября в центре Кызылординской области ожидается ветер восточный с переходом на северный, 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.