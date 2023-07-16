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    Дожди, грозы и пожарная опасность: неустойчивая погода ожидается в Казахстане

    16 Июля 2023, 00:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, крайнем востоке и юго-востоке РК сохраняется неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Пройдут дожди, на западе - сильные дожди, ожидаются гроза, град, шквал, а на остальной территории страны погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере ночью - туман», - говорится в сообщении синоптиков.

    На большей части Алматинской области и областей Улытау и Жетысу, на юге Восточно-Казахстанской, Костанайской, на юго-востоке Актюбинской области и на юге области Абай ожидается сильная жара 35-38°С.

    На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

    На большей части Туркестанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Мангистауской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, областей Улытау, Абай, Жетысу, на юге, юго-востоке Актюбинской, на юге Костанайской, на западе, востоке Атырауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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