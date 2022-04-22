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    12:13, 22 Апрель 2022 | GMT +6

    Дождь со снегом прогнозируют на выходные в центре и на востоке Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О погоде в Казахстане на 23-25 апреля рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в ближайшие дни северные регионы страны останутся под властью северо-западного антициклона, который вызовет прекращение осадков и сохранит низкие ночные температуры воздуха до 5-10 мороза.

    На остальной территории республики со смещением циклона из района Средиземного моря, пройдут дожди - временами сильные, а на востоке и в центре страны - в виде дождя и мокрого снега. Ожидается туман и гололед.

    На юге республики - с грозой, градом и шквалистым ветром.

    К концу периода на большей части страны, за исключением южных регионов, ожидается постепенное повышение дневных температур воздуха, а в северной половине до 10-18 градусов тепла, в западной до 20-25 градусов тепла.


    Теги:
    Казгидромет Погода Главная
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