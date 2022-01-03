Дождь, снег, туман, усиление ветра и гололед ожидаются 3 января в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз важнейших явлений погоды на 3 января представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

На северо-западные и южные регионы РК начинает смещаться циклон – ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, гололед и повышение температуры воздуха. Остальная территория Казахстана под влиянием отрога антициклона, сохранится морозная погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидается туман.

На севере Акмолинской области усилится ветер 15-20 м/с, днем на западе, юге – туман, гололед.

Ночью на западе, северо-западе Актюбинской области ожидается низовая метель.

В Алматинской области ночью и утром на севере, в горных, предгорных районах ожидается туман, в районе Алакольских озер усилится ветер до 18-23, порывы 29 м/с.

В Атырауской области на западе, севере ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, низовая метель, гололед, на юге – туман.

В Жамбылской области на севере, в горных и предгорных районах ожидается туман, гололед, на юго-западе и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на востоке, юго-востоке – гололед, низовая метель.

На юге Карагандинской области ожидаются туман, гололед.

В Костанайской области на западе, севере ожидаются усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, на юге – туман.

На севере Кызылординской области ожидается гололед, в центре – туман.

В Мангыстауской области ночью и утром на северо-западе, в центре ожидается туман, днем на западе, севере усилится ветер 15-20 м/с.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, туман, гололед, на западе – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере Туркестанской области ожидается туман.

Ранее сообщалось, что в 11 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.