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Дождь, снег, туман, усиление ветра и гололед ожидаются 3 января в ряде регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз важнейших явлений погоды на 3 января представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
На северо-западные и южные регионы РК начинает смещаться циклон – ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, гололед и повышение температуры воздуха. Остальная территория Казахстана под влиянием отрога антициклона, сохранится морозная погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидается туман.
На севере Акмолинской области усилится ветер 15-20 м/с, днем на западе, юге – туман, гололед.
Ночью на западе, северо-западе Актюбинской области ожидается низовая метель.
В Алматинской области ночью и утром на севере, в горных, предгорных районах ожидается туман, в районе Алакольских озер усилится ветер до 18-23, порывы 29 м/с.
В Атырауской области на западе, севере ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, низовая метель, гололед, на юге – туман.
В Жамбылской области на севере, в горных и предгорных районах ожидается туман, гололед, на юго-западе и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.
На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на востоке, юго-востоке – гололед, низовая метель.
На юге Карагандинской области ожидаются туман, гололед.
В Костанайской области на западе, севере ожидаются усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, на юге – туман.
На севере Кызылординской области ожидается гололед, в центре – туман.
В Мангыстауской области ночью и утром на северо-западе, в центре ожидается туман, днем на западе, севере усилится ветер 15-20 м/с.
На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, туман, гололед, на западе – усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью на севере Туркестанской области ожидается туман.
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