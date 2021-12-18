Дождь, снег, туман, гололед - прогноз на 18 декабря в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на 18 декабря представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«На западе, северо-западе, севере РК под влиянием ложбины Северо-западного циклона пройдут осадки (дождь, снег), ожидается низовая метель. На остальной территории республики под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по стране ожидаются усиление ветра, туман, гололед», - сообщают синоптики.

На северо-западе и юго-востоке Акмолинской области ожидается гололед, ночью на востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, юге, севере Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, туман, гололед.

На севере, западе Павлодарской области ожидаются туман, гололед, ночью на юге области усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Костанайской области ожидается туман, гололед.

На западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Атырауской области на западе, днем на большей части ожидается гололед, на западе, севере и в центре области туман.

На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на юго-западе, юге Актюбинской областей ожидаются туман и гололед, в Западно-Казахстанской области - низовая метель.

На севере Кызылординской, на юге Карагандинской, на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области, ночью в горных районах Туркестанской области ожидается туман, в горных районах Жамбылской области усилится ветер до 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Алматинской области усилится ветер до 17-22, порывы 25 м/с.