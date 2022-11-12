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    00:31, 12 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Дождь, снег и туман ожидаются в Казахстане 12 ноября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дождь, снег, гололед и сильный ветер ожидаются 12 ноября на большей части Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «С глубоким влажным атлантическим циклоном и прохождением атмосферных фронтов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, с чем пройдут осадки (дождь, снег), ожидается гололед, метель, усиление ветра. Лишь юге, юго-востоке страны – погода без осадков. По Казахстану ожидаются туманы», - говорится в сообщении синоптиков.


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