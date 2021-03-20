Дождь, снег и порывистый ветер ожидаются 20 марта в Казахстане
В Алматинской области ожидается ночью и утром местами туман, местами усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.
В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более.
В Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, в Костанайской, Актюбинской областях местами – низовая метель.
В Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области местами – гололед. В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.