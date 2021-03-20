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    04:25, 20 Март 2021 | GMT +6

    Дождь, снег и порывистый ветер ожидаются 20 марта в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Циклон с районов Черного моря 20 марта будет оказывать влияние практически на все регионы республики, с ним ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя и снега, порывистый ветер, на северо-западе – низовая метель. Местами по республике ожидаются туман, гололед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Алматинской области ожидается ночью и утром местами туман, местами усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

    В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более.

    В Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, в Костанайской, Актюбинской областях местами – низовая метель.

    В Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области местами – гололед. В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.


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