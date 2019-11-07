Дождь, снег, гололед - прогноз погоды на 7 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана 7 ноября с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на юге и западе республики – без осадков. Местами ожидается усиление ветра с порывами, туман, гололед, низовая метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, днем в Акмолинской области усилится ветер с порывами до 23 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами – туман, гололед, низовая метель, на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы до 23 м/с.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман, в Алматинской области местами - гололед.