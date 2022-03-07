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    02:00, 07 Март 2022 | GMT +6

    Дождь, снег, гололед и метель ожидаются 7 марта в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активный циклон 7 марта сохранит свое влияние на большей части территории РК – пройдут осадки, в виде дождя и снега, на юго-востоке страны сильные осадки, ожидаются усиление ветра и гололедные явления. Местами по республике ожидаются туман, на севере – низовая метель, на юге – гроза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28, в центре, юге, северо-востоке временами 30 м/с и более, на севере, северо-востоке, юге, в центре – туман, гололед.

    В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20, на юге, западе порывы 23-28 м/с, на западе, севере – низовая метель, гололед.

    В Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, на западе, севере, в центре – гололед, низовая метель, на юге – туман.

    В Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, севере с метелью, на севере – туман.

    На севере, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман, на юге, востоке усиление ветра 17-22 м/с.

    В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, на горных перевалах усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, ночью на юго-западе усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере, востоке Мангыстауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью – гололед.

    В Актюбинской области на востоке ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, на западе, северо-западе – туман.

    На юге, востоке Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с с низовой метелью, на западе – туман.

    На северо-востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с с низовой метелью, на востоке – туман.

    На юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, на севере, в горных районах – гололед, днем на юге – гроза.

    На севере, в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.

    Как сообщалось ранее, штормовая погода объявлена в 13 регионах Казахстана.



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