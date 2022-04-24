Дождь с переходом в снег ожидается 24 апреля в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обострение синоптических процессов на территории РК вызовет дожди, на востоке - с переходом в снег, в южной половине северо-запада, в горных, предгорных районах юга и юго-востоке – сильные дожди. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Только на севере Казахстана антициклон сохранит погоду без осадков. По республике ожидаются грозы, усиление ветра, на западе – туман, на юге – шквал, град.

На юге Акмолинской, Павлодарской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью на севере, юге, в горных, предгорных районах, днем на большей части - гроза, в горных, предгорных районах - град, шквал, усиление ветра при грозе 17-22, в районе Алакольских озер - порывы 27 м/с.

В Туркестанской области на большей части ожидаются гроза, шквал, в горных районах – град, усиление ветра на севере, западе, в горных, предгорных районах 17-22, на горных перевалах - порывы 25 м/с.

На западе, севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью на востоке, в центре Атырауской области - гроза, ночью и утром на западе – туман.

На востоке Актюбинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью – гроза, шквал. На юге Костанайской области ожидается гроза, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, на севере – туман.

На западе, юге, в центре Карагандинской области ожидается гроза, на севере – туман, усиление ветра ночью на западе, юге 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, временами порывы 23 м/с.

В северной половине, на юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

На севере, в центре, юге Кызылординской области - гроза, шквал, днем на большей части усиление ветра 15-20, в центре области 25 м/с.

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.