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Дождь с переходом в мокрый снег ожидается 12 сентября в Алматинской области

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
12 Сентября 2022, 00:39
Дождь с переходом в мокрый снег ожидается 12 сентября в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 12 сентября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием обширного Северо-западного антициклона, в связи с чем, ожидается преимущественно без осадков погода. Лишь север, восток и юго-восток РК все еще будет под властью циклонической деятельности и атмосферных фронтов, с которыми пройдут дожди, на востоке, юго-востоке – сильные дожди, грозы. Ночью в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в мокрый снег). По РК ожидается усиление ветра 15-23 м/с, на востоке, юго-востоке страны с порывами до 23-28 м/с, днем в Мангистауской области с пыльной бурей. На севере, северо-западе РК – ночью и утром туман. Днем в горных районах Жамбылской области ожидается град.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жетысуской, на юге, востоке севере, в центре Абайской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на северо-западе Акмолинской, северо-востоке Северо-Казахстанской, на севере Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено 12 сентября в 16 регионах Казахстана.
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