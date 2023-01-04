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    Дождь превратил в каток трассу Кобда-Мартук в Актюбинской области

    4 Января 2023, 17:30

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области в связи с непогодой ограничено движение автотранспорта на трассе Кобда-Мартук. В связи с гололедом водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    В регионе на 4 января было объявлено штормовое предупреждение в связи с гололедом, снегом и метелью, ветром, порывами 15-20 метров в секунду. В городе Актобе с утра шел дождь, сила ветра достигала 15-20 метров в секунду.

    «Сегодня с 11:30 в связи с ухудшением погодных условий - сильным гололедом, дождем было ограничено движение на участке автодороги областного значения «Кобда-Мартук», с нулевого по 82 километр, для всех видов автотранспорта. Остальные дороги открыты»,- сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.

    Полицейские призывают водителей быть осторожными при выезде на дорогу.

    «Рота патрульной полиции ДП Актюбинской области предупреждает водителей в связи с неблагоприятными погодными условиями быть осторожными при выезде на дорогу. Необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, не обгонять автомобили, не превышать скорость», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Дороги МЧС
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