Дождь и ветер рассеют дымовую завесу в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несколько суток, под влиянием обширного высотного циклона, в серных регионах республики сохранялась пасмурная погода. Вместе с тем воздушные потоки приносили дымовую завесу от лесных пожаров Сибири. Высокое содержанием влаги в приземном слое атмосферы было благоприятным для накопления концентрации загрязняющих веществ (продукты горения, выхлопные газы и т.д). Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», за 10-11 августа 2021 года на территории г.Нур-Султана превышение предельно допустимой нормы в атмосферном воздухе зафиксировано по диоксиду азота до 1,7 ПДК.

В ближайшие дни ожидается перестройка синоптических процессов. Обширный высотный циклон прекратит формирование погодных условий севера Казахстана, что обусловит рассеивание дымовой завесы и его дальнейшее перемещение за пределы страны, на смену которому начнет поступать свежая, прохладная воздушная масса.

По прогнозу 12, ночью 13 августа ожидается дождь, гроза, порывистый ветер. Понижение температуры воздуха ночью до 8-10 тепла, днем 16-18 тепла.