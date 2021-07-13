РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:03, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Дождь и ветер прогнозируют в большинстве регионов Казахстана 13 июля

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Осадки в виде дождя, а также сильный ветер прогнозируют на большей части территории Казахстана 13 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    В Актау ясно, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днём 31-33 жары. В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря.

    В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днём 24-26 тепла.

    В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днём 32-34 жары.

    В Караганде облачно, дождь, гроза, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днём 22-24 тепла. По области местами ожидаются град, шквал.

    В Кокшетау облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днём 12-14 градусов тепла. В Акмолинской области ожидается местами сильный дождь, местами гроза, град, шквал.

    В Костанае переменная облачность, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 10-12 градусов тепла, днём 18-20 тепла. По области местами ожидаются гроза, туман.

    В Кызылорде облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус тепла, днём 29-31 жары.

    В Павлодаре облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днём 25-27 тепла. По области местами ожидается сильный дождь.

    В Петропавловске облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20, местами до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днём 13-15 тепла. В Северо-Казахстанской области ожидаются местами сильный дождь, гроза, град, шквал.

    В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днём 32-34 жары. В Алматинской области местами ожидается гроза, в горных районах град.

    В Таразе переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днём 31-33 жары. В Жамбылской области местами ожидаются гроза, град.

    В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов тепла, днём 33-35 жары. В Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря.

    В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днём 29-31 жары.

    В Усть-Каменогорске переменная облачность, дождь, гроза, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днём 28-30 тепла.

    В Нур-Султане переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днём 16-18 тепла.

    В Алматы переменная облачность, дождь, гроза, град, ветер 2-7, порывы до 15 м/с. Температура ночью 19-21 градус тепла, днём 30-32 жары.

    В Шымкенте переменная облачность, дождь, гроза, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус тепла, днём 31-33 жары.

    Напомним, штормовое предупреждение объявлено в регионах республики.


    Теги:
    Погода Казгидромет Природа Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!