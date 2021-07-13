Дождь и ветер прогнозируют в большинстве регионов Казахстана 13 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Осадки в виде дождя, а также сильный ветер прогнозируют на большей части территории Казахстана 13 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау ясно, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днём 31-33 жары. В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днём 24-26 тепла.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днём 32-34 жары.

В Караганде облачно, дождь, гроза, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днём 22-24 тепла. По области местами ожидаются град, шквал.

В Кокшетау облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днём 12-14 градусов тепла. В Акмолинской области ожидается местами сильный дождь, местами гроза, град, шквал.

В Костанае переменная облачность, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 10-12 градусов тепла, днём 18-20 тепла. По области местами ожидаются гроза, туман.

В Кызылорде облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус тепла, днём 29-31 жары.

В Павлодаре облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днём 25-27 тепла. По области местами ожидается сильный дождь.

В Петропавловске облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20, местами до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днём 13-15 тепла. В Северо-Казахстанской области ожидаются местами сильный дождь, гроза, град, шквал.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днём 32-34 жары. В Алматинской области местами ожидается гроза, в горных районах град.

В Таразе переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днём 31-33 жары. В Жамбылской области местами ожидаются гроза, град.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов тепла, днём 33-35 жары. В Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днём 29-31 жары.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, дождь, гроза, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днём 28-30 тепла.

В Нур-Султане переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днём 16-18 тепла.

В Алматы переменная облачность, дождь, гроза, град, ветер 2-7, порывы до 15 м/с. Температура ночью 19-21 градус тепла, днём 30-32 жары.

В Шымкенте переменная облачность, дождь, гроза, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус тепла, днём 31-33 жары.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в регионах республики.