Дождь и снег пройдут в Казахстане 3 ноября

3 Ноября 2022, 00:03

3 Ноября 2022, 00:03

Дождь и снег пройдут в Казахстане 3 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На всей территории РК 3 ноября под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе, севере с низовой метелью, на севере, западе, в центре – гололед.

Днем на западе Мангистауской области ожидается сильный дождь.