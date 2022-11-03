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Дождь и снег пройдут в Казахстане 3 ноября

3 Ноября 2022, 00:03
Дождь и снег пройдут в Казахстане 3 ноября
3 Ноября 2022, 00:03

Дождь и снег пройдут в Казахстане 3 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На всей территории РК 3 ноября под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе, севере с низовой метелью, на севере, западе, в центре – гололед.

Днем на западе Мангистауской области ожидается сильный дождь.


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