Дождь и снег прогнозируют в большинстве городов Казахстана 7 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дождь со снегом ожидается в большинстве городов Казахстана 7 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 2-4 тепла.

В Актобе облачно, снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём 5-7 мороза.

В Атырау переменная облачность, дождь со снегом, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём до 2 мороза.

В Караганде переменная облачность, снег, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 2-4 мороза.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днём 3-5 мороза.

В Костанае переменная облачность, снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов мороза, днём 8-10 мороза.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 1-3 тепла.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днём 6-8 мороза.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днём 8-10 мороза.

В Талдыкоргане облачно, снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём до 2 тепла.

В Таразе переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 3 градусов тепла, днём 2-4 тепла.

В Туркестане облачно, дождь, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 1 тепла, днём 3-5 градусов тепла.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днём 8-10 градусов мороза.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градуса мороза, днём 2-4 мороза.

В Нур-Султане переменная облачность, снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 1-3 мороза.

В Алматы переменная облачность, снег, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 2-4 градуса мороза, днём до 2 тепла.

В Шымкенте облачно, дождь, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 1 тепла.

Напомним, в 11 регионах Казахстана 7 февраля объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.