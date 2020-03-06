Дождь и снег ожидаются в пятницу на юге Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть Казахстана 6 марта будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым в западной части республики ожидается погода без осадков. С уходящим циклоном на остальной территории Казахстана местами пройдет снег, на юге осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на юге гололед и пыльная буря.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, местами – туман.

В Мангистауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области с низовой метелью.

В Туркестанской, утром и днем Алматинской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской области с пыльной бурей.

В Карагандинской области местами ожидаются низовая метель, туман, днем – усиление ветра 18 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром – туман.

В Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман.