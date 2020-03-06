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Дождь и снег ожидаются в пятницу на юге Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть Казахстана 6 марта будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым в западной части республики ожидается погода без осадков. С уходящим циклоном на остальной территории Казахстана местами пройдет снег, на юге осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на юге гололед и пыльная буря.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.
В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.
В Акмолинской области ночью и утром местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, местами – туман.
В Мангистауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области с низовой метелью.
В Туркестанской, утром и днем Алматинской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской области с пыльной бурей.
В Карагандинской области местами ожидаются низовая метель, туман, днем – усиление ветра 18 м/с.
В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром – туман.
В Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман.
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