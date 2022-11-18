Дождь и снег ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неустойчивый характер погоды на большей части республики в ближайшие три дня будет связан с прохождением атмосферных фронтов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Ожидаются осадки, на севере в виде снега, на остальной части республики – смешанный вид осадков (дождь, снег). 20 ноября на востоке республики - сильный снег, на юго-востоке сильные осадки. По республике ожидаются усиление ветра, гололед, туман, на севере, северо-западе, востоке и в центре – метель. Понижение температуры воздуха ночью на северо-западе и севере - до 15-23 мороза, на востоке - до 12-20 мороза», - говорится в сообщении синоптиков.



