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    Дождь и снег ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

    18 Ноября 2022, 12:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неустойчивый характер погоды на большей части республики в ближайшие три дня будет связан с прохождением атмосферных фронтов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Ожидаются осадки, на севере в виде снега, на остальной части республики – смешанный вид осадков (дождь, снег). 20 ноября на востоке республики - сильный снег, на юго-востоке сильные осадки. По республике ожидаются усиление ветра, гололед, туман, на севере, северо-западе, востоке и в центре – метель. Понижение температуры воздуха ночью на северо-западе и севере - до 15-23 мороза, на востоке - до 12-20 мороза», - говорится в сообщении синоптиков.
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