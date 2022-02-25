Новости
Дождь и снег ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня
25 Февраля 2022 13:32
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды на 26-28 февраля опубликовал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
Новости по темеНеблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана Осадки ожидаются в Казахстане 25 февраля Областные дороги закрывают из-за непогоды в СКО
« В последние дни зимы, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, по республике ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, усиление ветра, в северной половине страны с низовой метелью. Лишь в южных регионах республики ожидается погода преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью на западе и юго-востоке Казахстана 5 мороза…5 тепла, на северо-западе страны – 3…15 мороза, на севере – 5…20 мороза, на востоке и в центре понижение от 3…18 до 13…25 мороза, на юге повышение от 8 мороза…5 тепла до 5 мороза…10 тепла», - говорится в сообщении синоптиков.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047