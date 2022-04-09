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    00:03, 09 Апрель 2022 | GMT +6

    Дождь и снег ожидаются в Казахстане 9 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 апреля атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят свое влияние на большей части территории РК – пройдут осадки в виде дождя и снега, днем на юге – сильные дожди, ожидаются усиление ветра, пыльная буря, гроза, шквал. Только в северных регионах страны отрог антициклона обусловит безветренную погоду без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Туркестанской области в горных, предгорных районах ожидается шквал, на севере, западе, в горных районах, предгорных районах усиление ветра 15-20 м/с, на севере – с пыльной бурей.

    На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на северо-востоке усиление ветра 15-20 м/с.

    Ночью на юго-западе Мангистауской области ожидается туман, на севере – усиление ветра 15-20 м/с.

    На юге, западе Актюбинской, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской, на юге, в горных районах Алматинской, ночью на востоке Атырауской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    На юге Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на востоке туман.

    На юге Павлодарской области ожидается туман, днем на севере усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере Карагандинской области ожидается туман, на западе, юге усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на западе – туман.

    В центре Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью – пыльная буря, днем – шквал.

    Ночью и утром на западе Акмолинской, севере, юге Северо-Казахстанской областей ожидается туман.

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