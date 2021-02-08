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    00:01, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Дождь и снег ожидаются в Казахстане 8 февраля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории Казахстана 8 февраля будет оказывать влияние ложбина циклона и связанными с ним атмосферными фронтами пройдут осадки (дождь, снег), на севере – снег. Лишь на западе ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Павлодарской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с.

    В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, усиление ветра на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Карагандинской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра ночью местами 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

    В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

    В Актюбинской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Алматинской, ночью и утром в Мангистауской областях местами ожидается гололед, в Алматинской области – туман, усиление ветра 18-23 м/с.

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