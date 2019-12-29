Дождь и снег ожидаются в Казахстане 29 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние циклон с районов Черного моря и связанные с ним атмосферные фронты. В связи с чем на большей части РК ожидаются местами осадки в виде дождя и снега. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казинформ».

В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области местами – гололед.

В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами – низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области днем в Жарминской районе ожидается порывы 25 м/с.

В Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской, Павлодарской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Мангыстауской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Северо-Казахстанской области местами ожидается метель, днем – усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22 м/с.