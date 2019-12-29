+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -1 °С
USD 380.44 EUR 423.66
RUB 6.14 CNY 54.38
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дождь и снег ожидаются в Казахстане 29 декабря

29 Декабря 2019 06:31
Поделиться:
Дождь и снег ожидаются в Казахстане 29 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние циклон с районов Черного моря и связанные с ним атмосферные фронты. В связи с чем на большей части РК ожидаются местами осадки в виде дождя и снега. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казинформ».

Новости по теме

Какая погода ожидает в новогодние праздники жителей СКО
Какой будет погода в Казахстане 28 декабря Осадки ожидаются в выходные в Казахстане О гололеде предупредили жителей ряда регионов страны

В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области местами – гололед.

В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами – низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области днем в Жарминской районе ожидается порывы 25 м/с.

В Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской, Павлодарской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Мангыстауской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Северо-Казахстанской области местами ожидается метель, днем – усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22 м/с.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив