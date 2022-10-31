Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Дождь и снег ожидаются в ближайшие три дня в Казахстане

    31 Октября 2022, 11:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ближайшие три дня в Казахстане ожидаются осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток на большую часть Казахстана будет оказывать влияние малоподвижный северо-западный циклон с большими запасами влаги. Ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега: 1 ноября на западе, северо-западе, 2-3 ноября в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны ожидаются сильные осадки. По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра в северной половине с низовой метелью. Резких изменений в температурном фоне по стране не ожидается, за исключением южных регионов, где 1 ноября температура воздуха днем составит 10-22 тепла, затем 2 ноября понизится до 5-13 тепла.

    Ранее сообщалось, что на большей части Казахстана 31 октября под влиянием атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега.
    Казгидромет Погода Природа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
    Снегопад в Алматы: 136 ДТП произошло за сутки
    Последствия снегопада устраняют в Алматы
    Неблагоприятные метеоусловия 17 ноября ожидаются в Астане и Шымкенте
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
    3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
    4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    5 Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области
    Новости партнеров