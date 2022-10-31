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Дождь и снег ожидаются в ближайшие три дня в Казахстане

31 Октября 2022, 11:58
Дождь и снег ожидаются в ближайшие три дня в Казахстане
31 Октября 2022, 11:58

Дождь и снег ожидаются в ближайшие три дня в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ближайшие три дня в Казахстане ожидаются осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток на большую часть Казахстана будет оказывать влияние малоподвижный северо-западный циклон с большими запасами влаги. Ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега: 1 ноября на западе, северо-западе, 2-3 ноября в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны ожидаются сильные осадки. По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра в северной половине с низовой метелью. Резких изменений в температурном фоне по стране не ожидается, за исключением южных регионов, где 1 ноября температура воздуха днем составит 10-22 тепла, затем 2 ноября понизится до 5-13 тепла.

Ранее сообщалось, что на большей части Казахстана 31 октября под влиянием атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега.


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