Дождь и снег ожидаются на юго-востоке и юго-западе Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтов 22 февраля на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается снег, на юго-западе и юго-востоке – осадки (дождь, снег). На севере страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Алматинской, Жамбылской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской области ночью местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, в Восточно-Казахстанской области днем усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Мангыстауской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангыстауской области местами – гололед.

В Акмолинской, Павлодарской, Туркестанской областях местами ожидается туман.