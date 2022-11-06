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    Дождь и снег ожидаются на юге и западе Казахстана 6 ноября

    6 Ноября 2022, 00:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    В Актау переменная облачность, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 8-10 тепла. Ночью и днем по области местами ожидается сильный дождь.

    В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днем до 2 мороза.

    В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем 2-4 тепла. На севере, западе, юге области ожидаются туман, гололед.

    В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 1-3 тепла.

    В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем до 2 тепла.

    В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем до 2 мороза. На севере области ожидаются гололед, низовая метель.

    В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем 13-15 тепла.

    В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днем до 2 мороза.

    В Кызылорде переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем 7-9 тепла.

    В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем 2-4 тепла. На севере области ожидается гололед.

    В Петропавловске облачно, без осадков ветер 15-20, порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем до 2 мороза. Ночью на большей части области ожидается снег, на севере, юге, востоке области ожидаются гололед, низовая метель.

    В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 5-7 тепла.

    В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 11-13 тепла.

    В Таразе переменная облачность, дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 12-14 тепла.

    В Туркестане переменная облачность, дождь, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 13-15 тепла.

    В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем 1-3 тепла. На севере, западе области ожидаются туман, гололед.

    В Усть-Каменогорске облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 8-10 тепла.

    В Астане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем от -1 до +1 градуса.

    В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем 10-12 тепла.

    В Шымкенте переменная облачность, дождь, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 13-15 тепла.

    Ранее сообщалось, что в ближайшие дни на территорию Казахстана будет влиять атлантический циклон и связанные с ним фронтальные разделы, в связи с чем по-прежнему сохраняется осенняя неустойчивая погода.
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