Дождь и снег ожидаются на юге и западе Казахстана 6 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 8-10 тепла. Ночью и днем по области местами ожидается сильный дождь.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днем до 2 мороза.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем 2-4 тепла. На севере, западе, юге области ожидаются туман, гололед.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 1-3 тепла.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем до 2 тепла.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем до 2 мороза. На севере области ожидаются гололед, низовая метель.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем 13-15 тепла.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днем до 2 мороза.

В Кызылорде переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем 7-9 тепла.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем 2-4 тепла. На севере области ожидается гололед.

В Петропавловске облачно, без осадков ветер 15-20, порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем до 2 мороза. Ночью на большей части области ожидается снег, на севере, юге, востоке области ожидаются гололед, низовая метель.

В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 5-7 тепла.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 11-13 тепла.

В Таразе переменная облачность, дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 12-14 тепла.

В Туркестане переменная облачность, дождь, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 13-15 тепла.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем 1-3 тепла. На севере, западе области ожидаются туман, гололед.

В Усть-Каменогорске облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 8-10 тепла.

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем от -1 до +1 градуса.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем 10-12 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, дождь, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 13-15 тепла.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни на территорию Казахстана будет влиять атлантический циклон и связанные с ним фронтальные разделы, в связи с чем по-прежнему сохраняется осенняя неустойчивая погода.