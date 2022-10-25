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    Дождь и мокрый снег прогнозируют синоптики на большей части Казахстана 25 октября

    25 Октября 2022, 01:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 25 октября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    Отрог Западного антициклона все еще сохранит свое влияние на восточную половину РК, где ожидается погода без осадков. Западные, северо-западные, южные и юго-восточные регионы страны окажутся под влиянием циклона и атмосферных фронтов, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), в горных районах юга РК днем сильные осадки (дождь, мокрый снег), усилится ветер, на северо-западе – гололед. В восточных, юго-восточных регионах страны ночью и утром ожидается туман.

    Как ранее сообщалось, ш тормовое предупреждение объявили синоптики в девяти областях Казахстана 25 октября.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Казгидромет Погода
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