Дождь и грозы прогнозируют в северных регионах Казахстана 8 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В большинстве городов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В нескольких регионах ожидаются ветер, дождь, гроза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау ясно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градусов, днем 29-31 тепла. В области без осадков.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов, днем 24-26 тепла. На северо-востоке области дождь, гроза. В области объявлено штормовое предупреждение.

В Атырау ясно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 31-33 жары. В области без осадков.

В Караганде облачно, дождь, гроза, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градуса тепла, днем 20-22 градусов. В области сильный дождь, гроза, град. Объявлено штормовое предупреждение.

В Кокшетау переменная облачность, дождь, ветер ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов, днем 24-26 градусов тепла. На юго-востоке области сильный дождь. На юге, востоке области гроза, град. В области объявлено штормовое предупреждение.

В Костанае переменная облачность, временами дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 24-26 тепла. На севере, юге области дождь, гроза. В области объявлено штормовое предупреждение.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов, днем 30-32 жары. В области без осадков. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодаре переменная облачность, дождь, гроза, град, ветер 9-14 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 25-27 тепла. На большей части области дождь, гроза, град. В области объявлено штормовое предупреждение.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов, днем 25-27 тепла. На западе, юге, востоке области дождь, гроза. В области объявлено штормовое предупреждение.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 28-30 жары. В области без осадков.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 30-32 градуса жары. На севере области дождь, гроза, шквал, пыльная буря. В области объявлено штормовое предупреждение.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 29-31 тепла. В области без осадков.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, дождь, гроза, ветер 7-12, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 25-27 тепла. На большей части области дождь, гроза. В области объявлено штормовое предупреждение.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза, град, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 22-24 тепла. Объявлено штормовое предупреждение.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 18-20 градусов, днем 27-29 тепла. На юге и в горных районах области дождь, гроза. Объявлено штормовое предупреждение.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 30-32 жары. В области без осадков. На севере области дождь, гроза, шквал, пыльная буря. В области объявлено штормовое предупреждение.