Дождь и град ожидаются 11 июля в нескольких регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Осадки в виде дождя и града прогнозируют в нескольких областях Казахстана 11 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов тепла, днём 35-37 жары.

В Актобе переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днём 26-28 тепла. По области местами ожидается гроза.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус тепла, днём 36-38 жары. В Атырауской области местами ожидаются гроза.

В Караганде переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днём 23-25 тепла. По области местами ожидаются гроза, шквал, град, на востоке области сильный дождь.

В Кокшетау ясно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днём 28-30 тепла. В Акмолинской области местами ожидается гроза.

В Костанае переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 15-17 градусов тепла, днём 26-28 тепла. По области местами ожидаются гроза, град.

В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус тепла, днём 32-34 жары. По области местами ожидается пыльная буря.

В Павлодаре облачно, дождь, гроза, ветер 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днём 25-27 тепла. В Павлодарской области местами ожидаются гроза, град, ночью и утром туман.

В Петропавловске переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днём 27-29 тепла. В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза.

В Талдыкоргане переменная облачность, дождь, ветер 5-10, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус тепла, днём 28-30 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20, местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днём 31-33 жары.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днём 33-35 жары. По области местами ожидается пыльная буря.

В Уральске переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днём 29-31 жары. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, днём местами шквал, град.

В Усть-Каменогорске облачно, дождь, гроза, ветер 5-10, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днём 25-27 тепла. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днём 25-27 тепла.

В Алматы облачно, дождь, гроза, град, ветер 3-8, порывы до 15 м/с. Температура ночью 20-22 градуса тепла, днём 28-30 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус тепла, днём 33-35 жары.