Довод в пользу эффективности вакцинации озвучил Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил о возрастающем доверии граждан к вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом мы видим, что процесс вакцинации сейчас идет активно, наши граждане сейчас еще больше доверяют вакцинам. Мы видим тот эффект, что порядка всего 0,02% граждан из полутора миллиона граждан, которые получили вакцину, заболели», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

По его мнению, это говорит об эффективности вакцинации.

«Она налицо, и конечно я бы хотел отметить, что дальнейшие темпы вакцинации также будут зависеть от слаженной работы системы здравоохранения, а также от осознанного подхода самих граждан и правильного выбора их в пользу своих родных и в развитии коллективного иммунитета», - заключил министр.

Ранее, А. Цой заявил об ускорении темпов вакцинации в стране. По его словам, на 15:00 сегодняшнего дня 1 507 389 получили первый компонент и 422 279 граждан получили второй компонент. «Вы знаете, что была большая кропотливая работа по обеспечению температурным режимом всех медицинских пунктов страны, была проведена большая работа по закупу холодильного оборудования, полностью отработаны логистическая и холодовая цепи», - отметил министр.







